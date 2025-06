Octavie (90) bedankt Ricardo (31) die haar jaar geleden uit brandend appartement redde

Eerst de feiten: op maandag 24 juni 2024 brak er brand uit in een appartementsgebouw met vier appartementen in de Marktstraat 29 in Opwijk. Eén bewoner van 75 jaar kwam in het appartement waar de brand ontstond om het leven. Maar op de gelijkvloerse verdieping was ook Octavie De Cock (90) in haar appartement. De brandweer was er nog niet, maar Ricardo Pieters (31) wel. “We zaten op café in het centrum in Opwijk en roken een brandgeur”, zegt Ricardo. “We dachten dat het een barbecue was, maar er stond een appartementsgebouw in brand. Ik aarzelde niet en liep naar daar. Ik bonkte op de venster.”

“Octavie zat op haar bed, ze was met haar gsm op Facebook aan het scrollen. Ik liep het appartement binnen, greep haar bij de arm en trok haar naar buiten. Ze werd dan door familie opgevangen, even later was de brandweer daar.” Octavie was door de emoties zwaar aangedaan. Ze leeft nog altijd in angst als ze een brandweersirene hoort. Ze verblijft nu in Seniorie Minneveld in Lebbeke waar ze tot rust komt. Al die tijd kon ze haar held nog niet bedanken, maar nu kwam het moment.

Bezoek

Burgemeester Johan Deleu (N-VA) bezocht samen met Ricardo Pieters, zijn vriendin Jaliena De Pauw (21) en kleindochter Sarah Van Muylders (28) Octavie De Cock (90) in seniorie Minneveld in Lebbeke. Er werden geschenken zoals bloemen en zelfgemaakte gerechten uitgewisseld, maar er zijn vooral ook veel woorden van dank uitgesproken. “Ik ben Ricardo eeuwig dankbaar”, zegt Octavie, met een krop in de keel. “Ik heb mijn held nog niet kunnen bedanken. Maar hoe bedank je iemand die je leven heeft gered? Geen woord is groot genoeg, geen zin volstaat. Wat Ricardo voor mij heeft gedaan, betekent alles. Op een moment van chaos was hij er. Hij bracht me in veiligheid en door zijn moed kreeg ik een tweede kans. Ik ben hem met heel mijn hart voor altijd dankbaar.”

Ook burgemeester Johan Deleu (N-VA) sprak vol lof over de heldendaad van Ricardo. “Dit is een bijzonder ontroerend moment”, zegt de burgemeester. “Dit is zeer uitzonderlijk in onze gemeente. Wat Ricardo deed, is dan ook bijzonder speciaal. Als jonge gast een brandende woning betreden met gevaar voor eigen leven, dat doe je niet zomaar.”