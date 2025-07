Opwijkse ultraloper David Van den Bossche loopt Badwater uit

De 49-jarige ultraloper David Van den Bossche uit Opwijk is er als eerste Belg ooit in geslaagd om de Badwater-ultramarathon uit te lopen, één van de zwaarste loopwedstrijden ter wereld. Van den Bossche deed 34 uur, 45 minuten en 2 seconden over een tocht van 217 kilometer dwars door de Amerikaanse Death Valley-woestijn. Dat deed bij extreme hittetemperaturen tot bijna 50 graden Celsius. In het totaal waren er zo'n 100 deelnemers, Van den Bossche finishte als 34ste.