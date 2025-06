250 standhouders op rommelmarkt in Mazenzele: “Om 5 uur al de eerste bezoekers”

Zo’n 250 standhouders uit het hele land en zelfs buitenland verzamelden vandaag in Mazenzele voor de 36ste rommelmarkt. “Het is een ideale familie-uitstap, met naast de rommelmarkt ook randanimatie en standen om iets te eten en te drinken”, klinkt het bij de Landelijke Gilde. “De eerste standhouders waren er al rond 4 uur vannacht om het beste plaatsje te hebben. Een uur later, om 5 uur vannacht, waren de eerste bezoekers er al.”