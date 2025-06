Dries Van Langenhove ook in beroep schuldig bevonden, Opwijkenaar trekt naar Hof van Cassatie

De correctionele rechtbank zag Dries Van Langenhove eerder al als initiatiefnemer en oprichter van het rechts-conservatieve Schild & Vrienden, waarin hij anderen had meegetrokken in een racistisch en negationistisch discours. De correctionele rechtbank veroordeelde Van Langenhove in eerste aanleg tot een effectieve gevangenisstraf van 1 jaar en een geldboete van 16.000 euro.

Van Langenhove ging in beroep tegen die uitspraak, maar ook het hof van beroep in Gent vindt hem nu schuldig. Hij krijgt 12 maanden cel met uitstel en moet een geldboete van 1.600 euro betalen. Als hij binnen de drie jaar hervalt, wordt zijn voorwaardelijke celtraf omgezet naar een effectieve.

“Bij een veroordeling kan deze zaak als precedent worden gebruikt om iedere vrijdenker op te sluiten, want iedereen zit wel érgens in een Facebookgroep of chatgroep waar al eens een politiek incorrect grapje werd gemaakt”, vertelde Van Langenhove eerder deze week op sociale media. “We hebben ijzersterke juridische argumenten en iedereen heeft kunnen vaststellen dat er geen bewijs tegen mij is, maar helaas is de Belgische justitie niet te betrouwen.”

Op sociale media liet Van Langenhove al optekenen de juridische strijd niet te zullen staken bij een veroordeling. “We zetten de strijd door tot de eindoverwinning en desnoods zelfs vanuit de gevangenis”, aldus Van Langenhove, die na de uitspraak meegaf dat hij naar het Hof van Cassatie trekt.