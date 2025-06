Cirkel is rond: honderdjarig torenuurwerk terug naar producent

Veertig jaar vergaart het torenuurwerk stof in 't Opwijks Archief. "Logzwaar ding, kon moeilijk verplaatst worden weegt om en om bij de 200 kilogram", zegt Wilfried Mariën van 't Opwijks Archief. "Nu het archief gaat moderniseren, rees de vraag of we het uurwerk nogmaals moeten verhuizen waardoor we bijkomende schade zouden veroorzaken."

Speurwerk brengt 't Opwijks Archief naar Mechelen. Sinds jaar en dag is daar Torenuurwerken en Beiaarden Michiels gevestigd. Een klok van een naam in de business.

Luc Michiels' overgrootvader plaatste de klok in de Sint-Paulustoren. Na honderd jaar keert het uurwerk terug. "We gaan eerst een inventaris maken, kijken welke stukken ontbreken of we daar nog elementen van hebben in voorraad", zegt Michiels. "Of anders eventueel bijmaken maar dat zal een beetje afhangen van het onderzoek."