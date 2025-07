Stad Halle maakt erfgoed zichtbaar: “150 kapellen en andere katholieke monumenten geïnventariseerd”

In Halle vind je een opvallend aantal kapellen terug: vrijstaande bouwwerkjes, gevelnissen, kruisen en Mariagrotten met elk hun eigen verhaal. 150 van die kleine monumenten zijn geïnventariseerd, van de historische Hannecartkapel aan de Lenniksesteenweg tot bescheiden hoekkapellen in de woonwijken. “Om ze zichtbaarder te maken, voorzagen we 55 kapellen van een QR-code. Als je die scant, krijg je een uitgebreide informatiefiche met historische duiding en oude foto’s van de kapel. Deze fiches werden de afgelopen maanden geüpdatet door Zender”, zegt schepen van Onroerend Erfgoed Pieter Busselot.

De inventarisatie van het onroerend erfgoed, moet ook een leidraad zijn voor de toekomst. Een team van experten onderzocht de kapellen tot in detail. Zo krijgt de stad niet alleen een overzicht, maar meteen ook een fiche met de noden aan herstel en onderhoud, de urgentie van ingrepen en een raming van de kosten. Sommige kapellen zijn beschermd onroerend erfgoed. Anderen kregen dankzij het onderzoek een nieuwe waardering en maken nu kans op provinciale ondersteuning.

“Met dit project is Halle een van de 47 Vlaamse steden en gemeenten die actief bijdragen aan het actualiseren van de erfgoedinventaris. Het toont hoe lokale besturen niet alleen erfgoed beschermen, maar het ook zichtbaar en beleefbaar maken voor iedereen”, besluit Busselot.