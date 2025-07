Halle laat onderzoeken waar nieuwe sporthal De Bres het best komt

Sportcomplex De Bres is sterk verouderd en dringend aan vernieuwing toe. Ze is ook beperkt toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Bovendien zijn de sportzalen vaak volgeboekt, vooral tijdens de schooluren. Een nieuwe sporthal moet zorgen voor meer ruimte, betere toegankelijkheid en een duurzame infrastructuur. Ze biedt meer mogelijkheden voor zowel scholen als sportclubs. Na het arrest van de Raad van State laat de stad Halle nu de mogelijkheden onderzoeken. Dat gebeurt aan de hand van drie onderzoeken. Zo wil de stad goed onderbouwde keuzes maken over de locatie en de mogelijke impact van een nieuwe sporthal.

De drie onderzoeken bekijken of De Bres één van de mogelijke locaties kan zijn, al worden ook andere plekken onderzocht. De stad houdt daarbij rekening met sportbehoeften, de nabijheid van scholen, de bereikbaarheid, ruimtelijke ordening en financiële gevolgen. Indien blijkt dat De Bres de meest geschikte locatie is, wil de stad ten tweede bekijken of een ontsluitingsweg nodig is voor een goeie bereikbaarheid van het stadscentrum en het Possozplein. Tot slot wil Halle dan ook de impact op het waterbeheer laten onderzoeken.