Stedelijk zwembad 't Zeepaardje om de haverklap gesloten: "Uitdagingen van een oud bad"

Wie afgelopen vrijdag wou afkoelen in het stedelijk zwembad 't Zeepaardje in Vilvoorde was er aan voor de moeite. “Het zwembad werd gesloten omwille van te hoge luchtvochtigheid", zegt schepen van Sport Laure Scheerlinck. "Dit probleem wordt in de hand gewerkt door de hoge buitentemperatuur. Zaterdag werden opnieuw normale waarden gemeten en het zwembad opende opnieuw kort voor de middag (weliswaar enkel het kleine bad, red.)", aldus Scheerlinck.

Begin juni was er al een probleem met de chloorpomp, en ook in de maanden daarvoor moesten zwemmers meermaals onverrichter zake terugkeren. Het zwembad werd gebouwd in de jaren zeventig en kampt met heel wat ouderdomskwaaltjes. “De uitdagingen van een oud bad zijn voorbije jaren inderdaad duidelijk geworden. Gelukkig kan Vinci, die ons ondersteunt bij technische problemen, steeds snel ingrijpen,” zegt de schepen.

Een studie moet uitwijzen of de stad zal gaan voor een grondige renovatie of een nieuw zwembad, al naargelang de financiële haalbaarheid. “Die moet blijken bij de opmaak van de nieuwe meerjarenplanning", zegt Scheerlinck.