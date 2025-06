Extra randparking tijdens werken in Asse: “68 plaatsen en gratis”

In Asse begonnen begin dit jaar de werken aan de nutsleidingen. Eind deze maand verplaatst de werf richting de Nieuwstraat en die werken duren zeker tot eind dit jaar. Overal waar je rijdt in Asse komen je werken tegen. “We hebben daarvoor bewust gekozen. Liever alles in één keer, dan gespreid over vijf jaar. Nu is het een jaar doorbijten en dan zijn we vijftig jaar op het gemak”, zegt Jan De Backer, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken.

Wat betreft de nutsleidingen zal op een jaar de klus inderdaad geklaard zijn, maar volgend jaar staat de herinrichting van de Hopmarktsite op stapel. "Dat geeft natuurlijk veel verkeersoverlast. Daarom willen we de omgeving helpen, zeker de lokale middenstand. Hier achter de voormalige dancing Carina op de Kalkoven is er plek voor een tijdelijke randparking. Hier zijn al verschillende huizen onteigend en afgebroken. De bedoeling is dat hier 68 plaatsen komen en dat er ook een doorsteek is voor de fietsers. De parking wordt gratis en zal klaar zijn begin september”, aldus De Backer.

Ring rond Asse is werk van lange adem

De zogenaamde Ring rond Asse is een werk van lange adem. Intussen is het behelpen. Zo is de randparking maar één schakel om de mobiliteitsknoop te ontwarren. “We gaan misschien een paar straten herinrichten en een mini-rondweg rond Asse creëren. Dat zijn we aan het testen. Als het een succes is, kunnen we dat na de werken uitrollen. Er is niets definitief, alles zit in een testfase. De echte Ring rond Asse kan wellicht ten vroegste over vijf jaar gerealiseerd worden”, zegt de schepen nog.