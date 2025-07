Mort Subite verwerkt 90 ton krieken: "Combinatie gehad van zon en regen, dus ideaal"

Het is alle hens aan dek bij Brouwerij Mort Subite. Deze week verwerken de brouwers er 90.000 kilogram kersen. Gisteren nog aan de boom; vandaag het brouwproces in. "Krieken kun je niet laten hangen aan de bomen dus als die rijp zijn, moeten die geplukt worden en die moeten onmiddellijk verwerkt worden," zegt meesterbrouwer Bruno Reinders.

Met de gloednieuwe kistenkantelaar gaat het verwerkingsproces vlotter en veiliger dan ooit tevoren. "In het verleden werden die krieken geleverd in bakjes van 40 kilogram. Nu, zie je achter mij die groene kuipen? Voor het eerst kunnen we 500 kilogram krieken verwerken, " klinkt het.

Mort Subite is de grootste afnemer van Belgische krieken. De meeste daarvan komen uit Limburg. "Wij hebben echt een combinatie gehad van zon en regen, dus ideaal," zegt Reinders. "Aan de kleur, aan de vorm van de krieken - als ze echt schoon rond zijn - dan zie je dat ze van goede kwaliteit zijn. Je voelt dat die echt vol sap zitten en een mooie donkere kleur hebben."

De krieken delen een tank met jonge lambiek. Zo begint de eerste gisting dat uiteindelijk moet leiden tot het bekende kriekenbier van Mort Subite.