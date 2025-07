Asse verhoogt toezicht op en rond vrijetijdssite 't Gezel in Zellik

Volgens de uitbater van het eetcafé in 't Gezel tonen de jongeren weinig respect voor de site en wie er toeft en zorgen ze ook voor geluidsoverlast. Burgemeester Van Elsen bevestigt dat in de krant en verhoogt daarom het toezicht. "Je moet die gasten wel op heterdaad betrappen wanneer ze iets verkeerd doen. Als ze er enkel wat rondhangen, kunnen we niets doen. Als we ze betrappen op een overtreding, riskeren ze een GAS-boete en in het uiterste geval een plaatsverbod," aldus Van Elsen in Het Nieuwsblad. De voorbije week zou de hinder al geminderd zijn.