Border Buda-festival reflecteert over mogelijke toekomst industriële Budawijk

"Buda is voor een groot stuk de backoffice is van de steden die zich er rond bevinden. Alles wat die steden of gemeenten nodig hebben, vindt in Buda nog plek. Dat gaat van de plekken waar de Exki-broodjes worden gesmeerd tot waar onze loodgieters hun opslagplaatsen hebben, maar er zijn ook Turkse feestzalen," somt curator van Border Buda Els Silvrants-Barclay op. "Dus het is echt wel een heel belangrijk stukje stad voor alles wat er rond ligt en het vangt ook wel vormen van gebruik en gebruikers op die nu al de stad worden uitgeduwd." Silvrants-Barclay is vandaag ook te gast in ons praatprogramma Uitgelicht.

De tweede en laatste editie van Border Buda draagt de titel The Woman Who Thought She Was a Planet. Kunstenaars, architecten, schrijvers, onderzoekers, radiomakers en lokale bewoners reflecteren over een toekomst voor Buda. Samen stellen ze zich de vraag: waarom en voor wie ontwikkelen we onze steden vandaag? Daarnaast wordt er nagedacht over land, landeigendom en het moeras, dat instabiele terrein waarop Buda zijn grootschalige fabrieken en infrastructuren heeft gebouwd.

Greep uit het aanbod

Naast een doorlopende tentoonstelling, zijn er ook concerten, performances en live radio-uitzendingen op verschillende locaties in het gebied, allemaal op wandelafstand van elkaar. Het iconische fabrieksgebouw van de Fonderies Bruxelloises (Fobrux) op de Schaarbeeklei zwaait voor het eerst de deuren open. Het lokale café-restaurant The Corner is de locatie voor een concert op vrijdagavond. Een open veld in het historische hart van Buda is de plek voor performance, en de voormalige Eternit-fabriek Buda BXL is het festivalcentrum met bar waar ook een tentoonstelling rond erfgoed te vinden is. Online kan je ook luisteren naar Radio Fantôme, het nieuwe lokale radiostaton van Buda dat erfgoedverhalen verzamelt, maar ook toekomstvisies aan bod laat komen.

In Uitgelicht praat Els Silvrants-Barclay over het Border Buda-festival en de Budawijk. Uitgelicht bekijk je hier.