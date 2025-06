Vijf jaar Animal Care & Inspection Centre op Brucargo: "Een unieke plek voor het vervoer van levende dieren"

Van de eenvoudige huiskat over de gouden stompneusaap tot de Chinese panda; het ACIC heeft ervaring met verschillende soorten passagiers. ""Een unieke plek voor het vervoer van levende dieren", klinkt het.

Het centrum viert vandaag zijn vijfde verjaardag. "In het begin was het niet zo makkelijk om het vertrouwen van de Airlines te winnen", zegt Ann Goovaerts, de manager van ACIC. "Ondertussen is iedereen al mee in het idee dat het centrum zeker een meerwaarde is."

Elke diersoort heeft eigen noden, wat het werk van het centrum geen sinecure maakt. Zeker als je weet dat er vorig jaar zo'n 6.500 dieren met ACIC reisden. "Wij zouden graag nog wat uitbreiden en voor de rest het vertrouwen van de klanten zoveel mogelijk winnen natuurlijk", aldus Goovaerts.