Hotline voor truckers: "Ze weten vaak niet wie onderweg een aanspreekpunt kan zijn"

Op de snelwegparking naast de E19 in Peutie is het een komen en gaan van vrachtwagens. Op de 'Day Against Driver Fatigue' vestigt de socialistische transportvakbond de aandacht op het probleem van rij- en rusttijden. De parking in Peutie is niet ideaal om uit te rusten. "Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen en er is helemaal niks van accomodatie," stelt vakbondsman Rachid El Khattabi van ABVV vast.

Te weinig plaats is slechts één van de problemen waarmee truckers te maken krijgen. Het nomadenbestaan van de chauffeurs bemoeilijkt de situatie. "Ze leven echt in hun camion en weten vaak niet waar ze terecht kunnen of wie hun aanspreekpunt kan zijn," aldus El Khattabi. Daarom schuimt de vakbond snelwegparkings af om chauffeurs te informeren. De socialisten lanceren daarvoor ook een nieuwe tool. "We hebben een truckers hotline in het leven geroepen. Daarin worden ze geholpen met al hun vragen."

Meer hierover zie je in ons nieuws.