Extra oversteekplaatsen aan scholen in Overijse

De ouderraad gaf aan dat er onvoldoende veilige oversteekplaatsen zijn rond de basisschool en het aanpalende GITO. “In onze beleidsvisie beloofden we veilige schoolroutes”, zegt schepen van Mobiliteit Filip Boon. “Deze zes nieuwe zebrapaden zijn daar een concreet resultaat van. Hoewel we niet tegemoet kunnen komen aan de vraag voor twaalf extra oversteekplaatsen, kiezen we wel bewust voor ingrepen op strategische locaties.”

De oversteekplaatsen komen op logische looproutes, werden afgetoetst met de politie en houden rekening met de toekomstige inrichting van het nieuwe Stationsplein na de bouw van de Markthallen.