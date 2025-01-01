Hilse en Elixir duiken in geschiedenis van Brabants trekpaard op Kasteel Diepensteyn

Al decennialang zet ondernemer Jan Toye, bekend van Brouwerij Palm, zich in voor het behoud van het Belgisch trekpaard. Zo brengt de stoeterij tophengsten met een zuivere Belgische oorsprong uit het buitenland terug naar ons land om door kruising met Belgische merries versneld haar fokdoel te bereiken. De stoeterij selecteert daarbij onder meer op beenzuiverheid, soepele lichaamsbouw, werkwilligheid en uithoudingsvermogen.

“Jan Toye richtte Stoeterij Diepensteyn op met als doel dit levend erfgoed te fokken en te verbeteren”, klinkt het. “Een bezoek van Hilse aan deze prestigieuze locatie, die Jean-Luc Dehaene ooit als de 'Hilton voor trekpaarden' omschreef, mocht dan ook niet ontbreken op haar route.”

Er stond onder meer een rondleiding in de stoeterij en een gesprek met Jan Toye op de agenda. “Zo bezochten we een kamer met elke kampioen van het Belgisch Trekpaard van begin tot nu. Dat was toch een beetje een kippenvelmoment”, zegt Hilse. “Het was een drukke, maar boeiende dag doorheen de geschiedenis van het Brabants trekpaard.”