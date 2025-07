Burgemeester Jo De Ro doet Royal Lounge zes maanden op slot: "Op basis van de ernst van de feiten"

In een persbericht laat burgemeester Jo De Ro weten dat hij heeft beslist na advies van de gerechtelijke diensten en het horen van de uitbaters van de Royal Lounge om de zaak voor zes maanden te sluiten. De burgemeester doet dat op basis van artikel 9bis van de zogenaamde drugwet. Dat artikel laat de burgemeester toe om een zaak te sluiten bij aanwijzingen van herhaaldelijke illegale activiteiten die met drugs in verband worden gebracht.

"De burgemeester kwam tot dit besluit op basis van de ernst van de feiten en de impact op de openbare orde in zijn stad. Gelet op het lopende onderzoek is dit de enige communicatie over dit besluit", klinkt het in het persbericht. Op 8 juli viel het gerecht de Royal Lounge binnen om een huiszoeking uit te voeren.