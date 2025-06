Ijsjes en applaus op Wereldfietsdag voor fietsers in Zemst

In onze provincie Vlaams-Brabant ligt al 295,59 kilometer aan fietssnelwegen. Naar aanleiding van de Wereldfietsdag organiseerden de 5 Vlaamse provincies een actie om de fietsers op de fietssnelweg te bedanken. Zo was er in Zemst een fietsfeest met gratis ijsjes en veel applaus op de Fietssnelweg F1.