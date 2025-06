Eerste Sint-Hubertusviering in Elewijt sinds erkenning als cultureel erfgoed: “We dragen de titel met trots”

Een paar honderd deelnemers beelden tijdens de processie de verschillende levensfases van Sint-Hubertus uit. “Het was een figuur die zich inzette voor jagers en voor de natuur”, vertelt Luc Heremans van de organisatie achter de Sint-Hubertusprocessie. “Vooral dat laatste dragen vandaag nog altijd hoog in het vaandel in Elewijt. Natuur is belangrijk voor iedereen, maar het zit ook vervlochten in het verenigingsleven in het dorp.”

Een oude legende vertelt dat Hubertus een man zou genezen hebben van hondsdolheid. Daardoor is Elewijt tot 1850 een bekend bedevaartsoord waar duizenden mensen naartoe komen op zoek naar genezing. Zelfs de Vlaamse grootmeester Rubens, die in Elewijt woonde, zou in 1639 meegelopen hebben in de processie. Sinds vorige zomer is de Sint-Hubertusprocessie erkend als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed.

“We zijn heel fier op die erkenning”, zegt Heremans. “We dragen de titel van cultureel erfgoed met trots en worden daardoor vergeleken met tal van andere processies. Het zet de gemeente op de kaart.”