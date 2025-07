Merchtems bedrijf EventPay verovert de zomer: "Echt de max om alle Gentse Feestenpleinen te doen"

Betaal je vannacht op de Gentse Vlasmarkt elektronisch voor je strawberry daiquiri of Irish coffee? Dan kan dat dankzij een staaltje Merchtems vernuft. Het bedrijf EventPay beheert alle mobiele kassa's op de Gentse Feesten dit jaar, maar hun klantenbestand blijft groeien. "Dat gaat van kleine KLJ fuiven tot Rijvers Festival - waar echt 50.000 bezoekers naartoe komen - Campo Solar, Stephex Master hier naast ons binnenkort, Jumping Mechelen, noem maar op", zegt zaakvoerder Wim Walravens.

Op vijf jaar tijd groeide het Merchtemse bedrijfje uit tot een uit de kluiten gewassen KMO met meer dan vijftien werknemers en heel wat hard- en software voor diverse doeleinden. "Enkele jaren geleden, tijdens Zanzibar, zagen we dat er nood is aan een deftig betaalsysteem", zegt Walravens. "We hebben de markt verkend, maar dat beek niet evident. Er bestaan heel veel dure systemen die te weinig kunnen. Zo is EventPay ontstaan."