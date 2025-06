Vijf jaar cel voor jarenlange verkrachting van zesjarig meisje in Merchtem: "Terwijl ze alleen televisie lag te kijken"

Kind aan huis

De moeder van het meisje was kind aan huis bij de beklaagde en diens moeder. Het kind bracht er veel tijd en de man uit Merchtem profiteerde daar volgens de rechtbank van om het kind te misbruiken.

“Volgens het meisje gebeurden de feiten terwijl ze alleen televisie lag te kijken”, klonk het tijdens de vordering van het parket. “De eerste maal dat de feiten plaatsvonden, zou beklaagde ermee gedreigd hebben haar vrienden, familie, en hond te vermoorden als ze tegen iemand iets vertelde. De feiten kwamen pas in januari 2022 aan het licht toen het meisje aan haar grootmoeder vertelde dat ze een psycholoog wilde raadplegen. Pas na lang aandringen deed het meisje vervolgens haar verhaal tegen de grootmoeder.”

Experts: "Verklaringen consistent en waarachtig"

Het parket startte meteen een onderzoek, waarbij het meisje aan een audiovisueel verhoor werd onderworpen. “Experts die het verhoor en andere verklaringen van het slachtoffer analyseerden, komen tot de conclusie dat die verklaringen consistent en waarachtig zijn”, aldus het parket. “De laptop van de verdachte werd ook onderzocht, en hoewel we daar geen beelden of ander materiaal van seksueel misbruik van minderjarigen op aantroffen, was er toch reden tot ongerustheid. De zoektermen die hij invoerde en de pornosites die hij bezocht, gingen allemaal over de verkrachtingen van zeer jonge meisjes.”

"Voltijds aan het werk en bijklussen op zaterdag"

De man uit Merchtem ontkende op het proces alle tenlasteleggingen. “Mijn cliënt blijft erbij dat hij dit meisje met geen vinger heeft aangeraakt, en er zit niets in het dossier dat de rechtbank kan toelaten met zekerheid, of zelfs met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, te stellen dat deze feiten hebben plaatsgevonden”, pleitte de advocaat van de verdachte. “Mijn cliënt werkt elke dag voltijds en gaat op zaterdag bijklussen, er zijn zo goed als geen momenten geweest waarop hij deze feiten gepleegd zou kunnen hebben.”

“Bovendien, zelfs op de momenten dat hij wel thuis was, waren er nooit gelegenheden waarbij hij alleen met het meisje was. Zijn moeder of een van zijn drie broers waren altijd aanwezig. Het is dan ook opmerkelijk dat niemand, zelfs niet in het gezin van het meisje, in die drie jaar ook maar iets heeft gemerkt.”

De rechtbank hechtte echter weinig geloof aan de versie van de verdediging en achtte de beklaagde schuldig aan verkrachting. De man kreeg vijf jaar cel opgelegd, waarvan twee jaar met uitstel.