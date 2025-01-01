'Onze A8, onze stem' verzamelt 800 handtekeningen tegen onteigeningen naar aanleiding van heraanleg A8

Een schokgolf ging door de Halse deelgemeente Essenbeek. Begin juni kregen gezinnen te horen dat mogelijk hun woning, garage of tuin volledig of gedeeltelijk zou verdwijnen. De mogelijke onteigeningen kaderen in de heraanleg van de A8.

De buren bleven niet bij de pakken zitten. Zo organiseerde het actiecomité begin juni een spaghettislag om het geld voor een advocaat te kunnen ophoesten. Tegelijkertijd circuleert er een petitie tegen de plannen. Al 800 mensen ondertekenden de petitie.

Naar aanleiding van de spaghettislag legden we de problematiek nogmaals voor aan de Werkvennootschap. Woordvoerder Marijn Struyf benadrukte dat het project nog in een prille fase zit. “Wij zijn bijvoorbeeld nog aan het modelleren of we het verkeer over minder rijstroken kunnen laten rijden, waardoor de tijdelijke weg minder breed wordt en minder inname van grond moeten doen”, zei Struyf. “Veel mogelijkheden zijn er echter niet. Als we naar één rijstrook gaan in elke richting, gaat de A8 en omgeving volledig dichtslibben. Omdat dat onderzoek tijd vraagt, zullen we pas in september meer informatie kunnen delen met de betrokken mensen.”

De Werkvennootschap benadrukte ook dat er nog niet wordt gesproken over onteigeningen. "Er worden wel al gesprekken gevoerd rond een minnelijke verwerving", zei STruf daarover. "Daarbij bereikt de overheid op een niet-gedwongen manier een akkoord met de eigenaars over de te verwerven gronden."