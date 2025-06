Ecotuindagen van Velt in Pepingense Tuin van Eden: "Geen insecticiden of producten nodig”

Zelfs in weer en wind strooit Marianne Mox, verantwoordelijke voor Tuin van Eden, met tips als waren het bloemzaden. “Leg vers afgereden gras of hooi tussen je planten", tipt Marianne. "Die zorgen voor bescherming tegen uitdroging en tegen slakken, die eerst het gras opeten. Zo heb je geen insecticiden of producten nodig.”

Tuin van Eden is een van de 75 initiatieven die deelnemen aan 'Het Goede Moment', de fondsenwerving van Be Planet voor projecten rond biodiversiteit, solidaire transitie, duurzame en toegankelijke voeding, deeleconomie en alternatieve mobiliteit. De nationale actie haalde bijna 260.000 euro op; 2.450 euro daarvan gaat naar Tuin van Eden. Dat bedrag verdubbelt Be Planet.