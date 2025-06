Het Goede Moment ondersteunt natuur- en klimaatinitiatieven van burgers

De voorbije twee maanden haalde Het Goede Moment al meer dan 230.000 euro op voor de burgerinitiatieven. In onze regio zijn dat De Tuin van Eden in Pepingen en de Stiltecirkel van buurttuin De Okkernoot in Wolvertem. Aan het eind van de fondsenwerving, die nog de hele week loopt, verdubbelt Be Planet de opbrengsten, tot een maximum van 3.000 euro per project.