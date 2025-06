Meer dan 2.000 gezinnen krijgen nieuwe huisbaas: “Verschil maken voor duizenden huurders”

“De overnames hebben veel van onze tijd en capaciteit gevraagd. Dat zal de komende maanden niet anders zijn. We hopen nu wat tijd en ruimte te krijgen om de nieuwe huurders en panden te leren kennen. Zodat we in staat zijn om samen verder te schrijven aan een nieuw hoofdstuk, maar met dezelfde mooie missie en waarden: mensen een thuis bieden, een plek waar ze tot rust kunnen komen”, zegt Leen Deraedt, algemeen directeur van Providentia. “De oefening is echter nog niet klaar. Ook in de loop van 2026 zullen nog overdrachten gebeuren tussen de vijf woonmaatschappijen in de Vlaamse Rand.”

Zo moeten Woontrots en Inter-Vilvoordse tegen 2028 onbebouwd onroerend patrimonium overdragen aan andere woonmaatschappijen. “We zijn ons zeer bewust van de schaal en de complexiteit van deze hervorming,” zegt Björn Mallants, algemeen directeur van Woontrots. “Maar tegelijk ben ik hoopvol. We bouwen aan een toekomstgericht woonbeleid, met ruimte voor lokale verankering, samenwerking en menselijke dienstverlening. Samen met onze vier partners in de Vlaamse Rand kunnen we het verschil maken voor duizenden huurders. Deze reorganisatie is geen eindpunt, maar een begin.”