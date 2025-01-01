Yellow Tigers beginnen sterk aan WK volleybal en zetten Cuba makkelijk opzij

De Yellow Tigers hebben getoond dat ze op de afspraak zijn op het WK volleybal. De openingsfase ging gelijk op, maar België trok aan het langste eind: 25-23. Daarna stond er geen maat op de Belgische volleybalvrouwen. In de tweede en derde set bliezen ze Cuba van de mat met 25-13 en 25-11. De Lennikse libero Britt Rampelberg droeg met enkele goede verdedigende acties bij aan de al bij al makkelijke zege, Anna Koulberg uit Wovlertem kwam niet in actie.

Met de 3-0 zijn de Yellow Tigers overtuigend begonnen aan de groepsfase. Overmorgen wacht Slovakije, volgende week dinsdag volgt de aartsmoeilijke klus tegen topland Italië. De top-2 van de groep stoot door naar de 1/8e finales.