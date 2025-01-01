Bootcamp stoomt zij-instromers klaar voor eerste job in het onderwijs: “Vertrouwen geven voor de start”

Op 1 september begint ze aan een nieuw hoofdstuk. Alessandra, die juriste is, gaat dan lesgeven in een school in Tervuren. Ze wordt leerkracht Nederlands. "Ik had als juriste het gevoel dat ik veel administratie deed, maar niet met mensen werkte. Ik ben een empathisch persoon en wil mijn steentje bijdragen aan de maatschappij. Ik voel dat dat als leerkracht meer kan dan als juriste", zegt Alessandra Favero.

Ze is niet alleen. Ruim 30 leerkrachten nemen deel aan deze bootcamp. De komende twee jaar combineren ze hun job als leerkracht met een opleiding.

"Het is belangrijk dat deze mensen niet alleen enkele didactische principes meekrijgen, bijvoorbeeld over de opbouw van een les, maar ook dat ze een zekerheid krijgen qua klasmanagement. Ook geven we tips over de omgang met ouders en leerlingen met emotionele problemen. Die krijgen ze hier op vier dagen, zowel voor basis als secundair onderwijs. Ik denk dat dat een mooie start is voor het nieuwe schooljaar", legt Heidi Humblet uit, zijn is directeur van het opleidingscentrum Clever.

Hoe gemotiveerd ze vaak zijn bij de start van hun loopbaan in het onderwijs, heel wat zij-instromers geven er al na een jaar de brui aan. "Het is zeer intens en zij-instromers zijn ook vaak mensen die dikwijls ook al een gezin hebben. De combinatie van studie en een werkopdracht is zwaar. Daarom vragen we om het te spreiden over meerdere schooljaren", zegt Humblet.

De bootcamp is gericht op leerkrachten die aan de slag gaan in de Vlaamse Rand of Brussel waar heel wat scholen nog leerkrachten zoeken. En dus vonden deze zij-instromers meteen een job.