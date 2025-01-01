Onttrekkingsverbod in het stroomgebied van de Mark

Provinciegouverneur vaardigt nieuw captatieverbod uit: “Verspil geen water en leef verbod na”

De aanhoudende droogte zorgt ervoor dat de waterpeilen in verschillende stroomgebieden in Vlaams-Brabant verder dalen. Daarom heeft provinciegouverneur Jan Spooren, op advies van het provinciaal droogteoverleg, beslist om vanaf morgen een nieuw tijdelijk captatieverbod in te stellen. “De maatregel is noodzakelijk om de ecologische toestand van de waterlopen te beschermen”, klinkt het bij Spooren.

Op heel waterlopen in onze regio zijn de ecologische minimumdebieten overschreden, waardoor ingrijpen noodzakelijk is. Het is verboden om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in de betrokken stroomgebieden. Enkel in enkele zones waar de waterpeilen nog relatief stabiel zijn, wordt voorlopig geen verbod ingesteld. Het gebruik van water als drinkwater voor vee blijft toegestaan. Ook is wateronttrekking uit de bevaarbare waterlopen nog steeds mogelijk. Sommige bedrijven stellen ook proceswater ter beschikking voor landbouwers in nood.

Provinciegouverneur Spooren roept alle inwoners van Vlaams-Brabant op tot bewust en spaarzaam watergebruik. “We vragen met aandrang om geen water te verspillen en het onttrekkingsverbod strikt na te leven. Alleen zo kunnen we samen de impact van deze aanhoudende droogte beperken”, zegt Spooren. “Het captatieverbod blijft van kracht tot de toestand in de waterlopen voldoende is hersteld. De situatie wordt nauwgezet opgevolgd en de maatregelen worden aangepast zodra dit verantwoord is.”

