Zonnewagen KU Leuven slaagt voor technische keuring: “Ook ons geheim wapen krijgt groen licht”

Zondag start de Bridgestone World Solar Challenge, een tocht van Darwin naar Adelaide dwars door de Australische outback. De wedstrijd wordt beschouwd als het onofficiële wereldkampioenschap voor zonnewagens. De wagen van de KU Leuven heeft de eerste hindernis op weg naar een nieuwe wereldtitel gezet. “We zijn heel blij dat we geslaagd zijn voor de technische keuring. De organisatie controleert of de wagen voldoet aan alle regels”, zegt teammanager Wout Rubbrecht. “Momenteel kijken we vooral uit naar zaterdag wanneer we de kwalificatie afwerken. Daarin zal de startvolgorde van de race bepaald worden.”

De ingenieursstudenten ontwikkelden de vorige zonnewagen verder door. Zo rijdt het team voor het eerst met twee vinnen, waarmee ze optimaal willen profiteren van de wind, en is het zonnepaneel voor de helft groter. “We rijden nu voor het eerst in de Australische winter. De binnenkomende energie van de zon ligt daardoor ook iets lager dan we gewend zijn”, zegt Overijsenaar Sam Dilmaghanian, elektronisch ingenieur en één van de regiogenoten in het team. “We hebben daarvoor dankzij de nieuwe regelgeving van de organisatie een groter zonnepaneel mogen gebruiken. Dat verschil is enorm te merken aan de verschillende zonnewagen die we hier nu voor het eerst zien.”

Al die technische evoluties zijn door de technische keuring geraakt, net als het nieuwe geheime wapen van het team: The Bounce. “Dat is eigenlijk een systeem waarbij we de rijhoogte aan onze wagen kunnen aanpassen, waardoor we in hoge stand over een drempel kunnen rijden en dan daarna lager kunnen zakken voor meer stabiliteit en meer aerodynamische winsten”, zegt mechanisch ingenieur Lander Deprez.