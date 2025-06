Drie op de vier treinstations in Vlaams-Brabant slecht toegankelijk voor personen met een handicap

Zo’n 50 treinstations in Vlaams-Brabant zijn niet autonoom toegankelijk voor personen met een handicap. Dat zijn ze als ze voorzien zijn van een helling of een lift naar elk perron, als de perrons 76 centimeter hoog zijn en met lijnen voor slechtzienden zijn. Ook moet er minstens één toegankelijke ticketautomaat met een assistentieknop zijn, waardoor reizigers in contact kunnen komen met een NMBS-medewerker die de bediening van de automaat vanop afstand kan overnemen.

1 op de 4 vier treinstations voldoen aan die voorwaarden, waaronder dat in Liedekerke, Herne en Dilbeek. “De toestand is dramatisch en onaanvaardbaar”, zegt federaal parlementslid Fatima Lamarti, die meegeeft dat de NMBS daarvoor al werd veroordeeld door het Brusselse Hof van Beroep. “We vragen een duidelijke tijdslijn voor de uitvoering van het masterplan rond toegankelijkheid in stations. De ambitie moet ook groter zijn dan enkel de grote stations, ook kleinere haltes moeten worden aangepast. Alleen zo kan iedereen rekenen op toegankelijk openbaar vervoer.”

Lamarti krijgt de steun van haar partijgenoot, minister van Gelijke Kansen Rob Beenders. “Personen met een handicap tellen even hard mee in de maatschappij als personen zonder handicap. In de realiteit zien we dat dit vaak niet het geval is”, zegt Beenders. “De NMBS moet haar verantwoordelijkheid nemen. Alleen zo zetten we een noodzakelijke stap dichter naar een inclusieve maatschappij.”