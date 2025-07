Zonnewagen KU Leuven zet koers richting Australië: “Nog zes weken om strategie te verfijnen”

Het vertrek van de zonnewagen vormt een belangrijke mijlpaal voor de ingenieursstudenten van de KU Leuven. Na bijna een jaar van ontwerpen, bouwen, assembleren en testen is de wagen klaar voor het volgende hoofdstuk. De officiële start van de World Solar Challenge volgt op 24 augustus in Darwin, vanwaar zonnewagens van over de hele wereld aan hun 3.000 kilometer lange tocht naar Adelaide beginnen. Volgende week vertrekken de eerste vier teamleden naar Australië om het volledige traject in omgekeerde richting te verkennen.

“Zo kunnen we het wegdek, hoogteverschillen en weersomstandigheden analyseren, wat waardevolle informatie is voor het verfijnen van de strategie”, zegt logistiek verantwoordelijke van het Innoptus Solar Team Alexander Nieto Rodriguez. “Doordat de wedstrijd twee maanden vroeger valt, was het een heel grote uitdaging bij de design, bouwen en testen van de zonnewagen, maar ook voor de logistiek. Maar vandaag is het een speciale dag, want onze zonnewagen gaat naar Australia.”

De rest van het team reist op 14 juli af naar Australië. Dan starten ook de laatste voorbereidingsweken ter plaatse. De laatste testdag op Belgische bodem vond plaats op zondag 22 juni. “In totaal hebben we meer dan 1.000 kilometer gereden. Tijdens deze strategische test werden belangrijke parameters zoals rolweerstand, luchtweerstand en energieverbruik gemeten. Het zijn belangrijke parameters om onze strategie te finetunen”; zegt Kevin Vandeputte van het Innoptus Solar Team.