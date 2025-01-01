Innoptus Solar Team begint ijzersterk aan inhaalrace: “We gaan vechten voor de eerste plaats”

Gisteren reden de studenten een teleurstellende kwalificatieronde met hun zonnewagen, de Infinite Apollo. Ze moesten vertrekkende vanop de 16de plaats en waren dan ook vastberaden om plaatsen goed te maken. Dankzij een indrukwekkende inhaalrace sluiten de studenten van de KU Leuven de dag af op de derde plaats. Ze legden vandaag meer dan 700 kilometer af in de Australische outback.

"Tijdens het inhalen moet de zonnewagen tijdelijk versnellen, wat extra energie kost. Vanuit strategisch oogpunt is het optimaal om de wagen zoveel mogelijk aan een constante snelheid te laten rijden”, zegt energetisch ingenieur Aurélien Soenen. “De zonnewagen deed het fantastisch. Dankzij het goede weer konden ze veel zonne-energie opslaan voor de komende dagen en kunnen ze proberen om zo dicht mogelijk bij hun concurrenten te geraken."

Na dag 1 lijkt het een onderonsje te worden tussen de lage landen. Voor de Belgen liggen de concurrenten uit Twente en Delft, die net als het Belgische team de afgelopen jaren zeer sterk gepresteerd hebben. “De kans is groot dat we een van komende dagen het team uit Delft en het team uit Twente zullen tegenkomen en dan zullen we kijken of het interessant is om hen in te halen of niet. We zijn regerend wereldkampioen. We willen voor de derde keer de wereldbeker binnenhalen. We gaan vechten voor die eerste plaats”, besluit piloot Yarne Billen.