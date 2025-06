Crèchendo eerste 3Wplus-crèche met dringende opvangplaatsen

Met de feestelijke opening van het nieuwe kinderdagverblijf Crèchendo in de vroegere muziekschool in het centrum van Groot-Bijgaarden is de vijfde 3Wplus-crèche een feit. Kinderopvang 3Wplus en de gemeente Dilbeek sloegen de handen daarvoor in elkaar. De vroegere muzieklokalen werden volledig omgebouwd tot een moderne kinderopvang met twee leefgroepen, twee slaapruimtes, een keuken en een bureau. De werking van de crèche bevindt zich momenteel in de opbouwfase, onder meer doordat gekwalificeerd personeel vinden altijd een uitdaging blijft binnen de sector.

Wie komt in aanmerking?

Het blijft wel de bedoeling om op eerder korte termijn te gaan naar 28 plaatsen voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Daarvan zullen er 4 zogeheten ‘dringende opvangplaatsen’ zijn. Crèchendo zal hierdoor de eerste 3Wplus-crèche zijn met dit type plaatsen. “Dringende opvangplaatsen zijn speciaal gereserveerde plaatsen in de kinderopvang, bedoeld voor situaties waarin ouders onverwacht opvang nodig hebben”, verduidelijkt Nele Macharis, teamleider Kinderopvang. “Dat kan te maken hebben met een verhuizing, ziekte, een veranderde werksituatie of een opvang die de deuren moet sluiten."

Vanuit agentschap Opgroeien zijn er bijkomende subsidies voor iedere dringende opvangplaats. “Dringende opvangplaatsen dragen bij tot de toegankelijkheid van kinderopvang”, zegt Macharis. “Die dringende opvangplaatsen betekent dat wij binnen onze werking meer flexibiliteit aan de dag moeten leggen. Het vraagt extra administratie en extra aandacht voor de kinderen om te wennen aan een nieuwe omgeving.”

Het Lokaal loket kinderopvang van de gemeente Dilbeek zal instaan voor de toewijzing van dringende opvangplaatsen. “Ouders die een dringende opvangplek nodig hebben, zullen zich ook via dat lokaal loket moeten aanmelden.”