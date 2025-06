CC Westrand neemt afscheid van Jacky Duyck, bezieler van het atelier voor andersvaliden: "Kunst moet inclusief zijn"

Na 37 jaar van engagement neemt Jacky Duyck afscheid van het atelier voor andersvaliden in Cultuurcentrum Westrand. Wat in 1988 begon als een gewaagd initiatief, groeide uit tot een warm en inclusief kunstatelier dat een verschil maakte in het leven van talloze mensen.

“In 1988 vroeg toenmalig directeur Wilfried Vanderpooten van Westrand mij of ik een creatief atelier voor andersvaliden kon oprichten, op vraag van Léon Meeuws, vader van Wouter,” vertelt Jacky zelf. “Ik heb toen toegezegd met veel enthousiasme, maar vroeg ook om monitoren te mogen zoeken die bij mij les gevolgd hadden in tekenen en schilderen, zodat ze voldoende bagage zouden hebben om de andersvaliden te begeleiden. Op mijn aanraden werd beslist om het atelier tweewekelijks op maandagavond te laten doorgaan.”

Wat volgde was 37 jaar van gedreven inzet. Samen met een team van geëngageerde vrijwilligers en gesteund door sponsors, bouwde Jacky een plek uit waar andersvaliden hun creativiteit konden verkennen, zelfvertrouwen konden opbouwen en zich ten volle konden uitdrukken. Het atelier werd een veilige en inspirerende omgeving waar elke deelnemer zich gezien en gewaardeerd voelde.

Tentoonstellingen in Westrand boden bezoekers een unieke blik op hoe mensen met een beperking kunst beleven. Zo maakte Jacky niet alleen verschil binnen het atelier, maar bracht hij ook een belangrijke boodschap naar buiten: dat kunst verbindt, overstijgt en inclusief moet zijn.

“Ikzelf heb 37 jaar lang de artistieke leiding opgenomen en mij met hart en ziel ingezet voor onze gasten,” schrijft Jacky. “Maar nu is de tijd gekomen om afscheid te nemen van dit atelier en ruimte te maken voor mijn eigen atelier en kunst. Ook de monitoren die al jaren meegeholpen hebben, nemen samen met mij afscheid. Ik wil hen van harte danken voor de aangename samenwerking.”

De laatste les ging maandag door in het atelier van Westrand. Tijdens het afscheidsmoment met ouders, deelnemers en sympathisanten werden Jacky en de begeleiders in de bloemetjes gezet.

Hommage-expo in het najaar

In het najaar zal in Westrand een expo over het atelier te zien zijn in de galerij. De tentoonstelling wordt een artistieke en emotionele hommage aan 37 jaar inclusieve kunstbegeleiding.

Toekomst van het atelier

Over de voortzetting van het atelier lopen momenteel gesprekken. Indien er nieuwe begeleiders en een coördinator gevonden worden, is Westrand vastberaden om het initiatief verder te zetten.