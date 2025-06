Warm weer en studeren, leuk is het niet, maar er is licht aan het einde van de tunnel. Voor veel studenten is het einde van de examens in zicht. De studenten Orthopedagogie van de Odisee-hogeschool in Dilbeek hadden zelfs vandaag al hun laatste examen. Wij stonden hen op te wachten en vroegen of het laatste examen een succes was en wat hun zomerplannen zijn.