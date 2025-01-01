Nieuwe locatie Dilbeeks Zomercafé valt in de smaak: “Extra speelruimte, extra bezoekers, extra gezellig”

Na meer dan tien edities op de Kasteelhoeve verhuisde het zomercafé in Dilbeek dit jaar naar kinderboerderij Het Neerhof. Zo bleef het ook deze zomer de ontmoetingsplek bij uitstek voor Dilbekenaren. “De nieuwe locatie biedt kinderen extra speelruimte en bezoekers een extra gezellige setting, en dat werd gesmaakt door vele bezoekers”, klinkt het.

Naast de locatie, werd de focus ook vooral gelegd op lokale verankering: een drankkaart met voornamelijk regionale producten en een muziekprogramma dat voor 75% uit regionale artiesten bestaat. “Streekbieren zijn altijd lekker, en voor mij is het belangrijker dat er Dilbeekse artiesten spelen in plaats van grote namen. Zo leren we nieuwe muziek kennen”, zo merkte een bezoeker op. Zo werd het Zomercafé ook een staalkaart van al het aanwezige Dilbeeks talent; hiphop, jazz, blues, singer-songwriters, coverbands… bijna alle genres passeerden de revue.

Ook de uitbating bleef lokaal: tien Dilbeekse verenigingen stonden achter de toog met een aanbod van streekproducten. Zij zorgden voor een vlotte bediening en pakten soms uit met een verrassend extra aanbod. Zo bood de volleybalclub een Smash en een Block aan, twee cocktails vernoemd naar termen uit de sport. Op donderdag 26 augustus staat de laatste zomeravond in het Neerhof gepland, met de koninklijke fanfare de Vrije Belgen achter de toog en Voodoo Republic op het podium.

