Vlaams minister-president Matthias Diependaele op zomerstage bij Puratos in Groot-Bijgaarden

Tijdens de Voka zomerstage draait een politicus een halve dag mee op de werkvloer van een bedrijf. Op die manier versterken we de band tussen de politieke wereld en onze ondernemingen. De zomerperiode is ideaal om in alle rust elkaar beter te leren kennen. “Politici zijn in het parlement bezig met dossiers die een directe impact hebben op onze ondernemingen. Met de voeten op de werkvloer komen die parlementaire dossiers tot leven. De zomerstages bieden een unieke kans om ideeën uit te wisselen”, klinkt het bij Voka Vlaams-Brabant.

De interesse in de zomerstages is groot. Elk jaar vinden meer dan 100 parlementsleden de weg richting onze bedrijven.