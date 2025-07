Liedekerke breekt proefproject met bloemen af: kerkhof wordt gemaaid

Vorig jaar werden tal van graven waarvan de concessie verlopen was, weggehaald. De vrijgekomen ruimte werd als proefproject ingezaaid, maar niet iedereen is tevreden met het resultaat. De zadenmengsels bevatten vooral voorjaarsbloemen die nu al uitgebloeid zijn. Er blijft alleen nog hoog gras over.

Aan VRT NWS laat schepen van Begraafplaatsen Joris Poppe weten dat er een verkeerde keuze werd gemaakt. Daarom gaat de gemeente nu alles opkuisen. Tegen Allerheiligen wil de gemeente de begraafplaats netjes krijgen. Als alternatief denkt Poppe aan een bodembedekker.