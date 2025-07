Vandalenstreken in Liedekerke: "Drank gestolen, vernielingen en brandstichting"

"Vooral de Chiro is slachtoffer geworden", klinkt het nauwelijks opgelucht bij Jeugdhuis Den Bokal. "Ze zijn binnengedrongen via een ruimte die we met de Chiro delen. Via een verluchtingsrooster kwamen ze in het 'drankkot' van de Chiro. Daar hebben ze drank gestolen, zaken vernield en dingen in brand gestoken."

De politie kwam ter plaatse om een proces-verbaal op te stellen. De inspecteurs van zone TARL konden al enkele verdachten verhoren. Aan VRT NWS laat schepen van Jeugd Riet Stockmans weten dat de gemeente Liedekerke volop bezig om te voorkomen dat zo'n vandalenstreken nog eens gebeuren.