Liedekerkse kunstacademie ontsnapt aan sluiting: "Masterplan gebouwen opstellen"

Infrastructuurproblemen

Het probleem sleept al jaren aan. In 2022 kreeg de Academie twee negatieve adviezen. Op het gebied van onderwijskwaliteit zette ABAK al stappen, maar de infrastructuur laat volgens de meest recente evaluatie nog te wensen over. “Het gaat eigenlijk over acht processen. Bijvoorbeeld één van de processen is evacuatie, dus wij gaan meer inzetten om te kijken hoe wij kunnen evacueren", zegt directeur Hanna Vanneste. "We hebben toch een 1200-tal leerlingen over onze vier vestigingen en wij gaan samen met de volwassenen en met de kinderen de trajecten doorlopen mocht er brand uitbreken ook met de leerkrachten.”

"Prioriteiten en budgetten"

Burgemeester Berdien Van Den Abeele benadrukt dat de infrastructuurproblemen om een grondige aanpak vragen. “Ik denk dat dit een kwestie is van prioriteiten en budgetten, dergelijke problematiek kan je niet zomaar oplossen met eens zomaar een rondgang te doen," zegt de burgemeester. "Als daar pijnpunten naar boven gebracht worden, moet daar de nodige aandacht aan gegeven worden en ook de nodige budgetten voor opgesteld worden zodanig dat de problemen ook echt aangepakt kunnen worden.”

Budgetten zullen nodig zijn. Het nieuwe meerjarenplan voorziet alvast budget voor preventie, maar de renovatie van het academiegebouw in Liedekerke en de andere vestigingen zou enkele miljoenen kosten. "We gaan eerst een masterplan gebouwen opstellen", zegt Van Den Abeele. "Voor al onze gebouwen want de academie zal niet onze enige problematiek zijn. We gaan twee trajecten moeten lopen: ten eerste moeten we kijken hoe we onze bestaande gebouwen in stand en veilig houden; en ten tweede moeten we nadenken over de toekomst, gaan we renoveren of vernieuwen? We hopen dat in de volgende legislatuur al te kunnen uitvoeren."

"Advies zal gunstig zijn"

Een nieuw negatief advies betekent dat de academie haar erkenning verliest en de gebouwen moet sluiten. Hoewel er volgend jaar een tussentijdse inspectie staat gepland en de gemeente zich over twee jaar aan een nieuwe doorlichting mag verwachten, is de gemeente er relatief gerust in. "Voor de inspectie was het vooral van belang dat ook kleine problemen aangepakt worden, dus de kritiek lag hem vooral in dat er een werking ontbreekt," zegt burgemeester Van Den Abeele. "Ik denk dat als we daar de nodige stappen zetten en we aandacht geven aan de problemen die er zijn, dat het advies van de inspectie gunstig zal zijn."