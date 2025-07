Buslijn volgt deels andere route om Liedekerkse woonwijken te ontlasten: “Nu nog 30 bussen per dag”

Sinds januari vorig jaar is lijn 355 vervangen door buslijn R15. De nieuwe lijn verbindt Brussel, via Ternat en Liedekerke, met Denderleeuw. Er kwam ook een aangepast traject, zo rijdt de lijnbus onder meer langs de Kruisbeekveld, Hoefstraat en Loddershoekstraat. Maar de bewoners vinden dat de bussen niet thuishoren in de wijken. Daarom lanceerde ze eerder al een petitie en protesteerden op heel wat gemeenteraden. Zowel het vorige als het huidige gemeentebestuur ging in gesprek met De Lijn.

“Een volledige hertekening van de buslijn is om financiële redenen niet mogelijk, maar er is wel een akkoord om het aantal bussen te spreiden”, zegt schepen van Mobiliteit Kris Asselman. “Vanaf juli zal de bus van Brussel richting Denderleeuw nog steeds dezelfde reisweg volgen, maar richting Brussel wordt die verlegd naar de Pamelsestraat, Opperstraat en Ed. Schelfhoutstraat. Daardoor komen er ook twee nieuwe haltes bij.

De gemeente Liedekerke zag liever alle bussen het de woonwijken verdwijnen. “Maar De Lijn stond hier op geen enkel ogenblik voor open”, zegt Asselman. “Door te blijven onderhandelen hebben we het aantal accordeonbussen in de wijken kunnen terugbrengen van 60 naar 30 per dag. We hopen dat het nieuwe traject de leefbaarheid in onze gemeente ten goede zal komen.”