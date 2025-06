Vaderdag in een familiebedrijf: wanneer vader en zoon ook collega's zijn

Zes jaar geleden stapte Genti Asselman mee in het bedrijf van zijn vader Dirk. En zo is een nieuwe generatie mee aan het werk in het Liedekerkse familiebedrijf Gentinis. "Ik denk dat het voor iedere vader een droom is als er opvolging komt. Dan weet je dat waar je al die jaren voor gewerkt hebt ook doorgezet zal worden," zegt een trotse vader Dirk. Voor Genti voelde die keuze als logisch: "Het was niet meteen een ambitie, maar ik ben ermee opgegroeid en heb altijd leuk gevonden wat mijn vader deed."

Als trotse vader geeft Dirk zijn ervaring door aan Genti, maar ze leren ook van elkaar. "De tijd verandert zo snel, dus ik leer ook van mijn zoon om te moderniseren en mee te zijn met alle nieuwe technieken," aldus Dirk. Het samenwerken verloopt goed, ook al is het een uitdaging om werk en privé gescheiden te houden en wordt er thuis ook al eens over het werk gepraat. "We doen dat niet bewust, maar het gebeurt spontaan. Toch proberen we de grens te bewaken, zodat we toch nog kunnen genieten van rust na het werk," klinkt het bij Genti.

En of het ook genieten wordt op Vaderdag, laat Genti met een knipoog nog even in het midden. "Ik hoop dat we dat gaan vieren," zegt vader Dirk. "Genti heeft het er al over gehad, maar hij heeft nog niks bevestigd. 't Zal dus een verrassing zijn."