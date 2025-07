Brand in Liedekerkse Cathemlindeweg: gemeente waarschuwt buren

Brandweerzone Vlaams-Brabant West kreeg vanmiddag een dringende oproep. In de Liedekerkse Cathemlindeweg was brand ontstaan in een bijgebouw. Mogelijk ontstond de brand door kortsluiting.

Het bijgebouw brandde helemaal af. De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar de woning van de slachtoffers, maar het huis is onbewoonbaar. De gemeente laat weten dat de bewoners tijdelijk onderdak bij familie vinden en zegt op zoek te gaan naar een noodwoning.

Door de brand kwam asbest vrij. Het dak van het bijgebouw bevatte asbest en enkele delen belandden in naburige tuinen. "Ramen en deuren mogen open maar bijzondere waakzaamheid is geboden", klinkt het. "Voor de bewoners op de Bombardon van nummer 121 tot en met nummer 135: zij mogen hun tuinen niet betreden tot wanneer een professionele firma is komen reinigen. Dit zal vermoedelijk in de loop van volgende week gebeuren."

Volgens de brandweer is er geen gevaar voor de ruimere omgeving.