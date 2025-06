8.000 euro van Allemaal Warm Rockt voor 2 goede doelen

Het benefietfestival Allemaal Warm Rockt in Liedekerke schenkt twee cheques ter waarde van elk 4.000 euro aan twee goede doelen. Net zoals de vorige edities zijn dat woonzorgcentrum De Valier in Liedekerke en het Medisch Pedagogisch Centrum Sint-Franciscus in Roosdaal. De vijfde editie van het gratis festival was ook organisator Hans Jünger een bekroning op zijn werk. Na jaren van tomeloze inzet houdt hij ermee op.