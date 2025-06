Opnieuw zonder afspraak naar gemeentehuis Liedekerke: “Dicht bij de burger staan”

In het bestuursakkoord van de nieuwe Liedekerkse meerderheid stond het vermeld: ‘Om een betere toegankelijkheid te creëren, wordt de toegang tot het gemeentehuis opnieuw minstens één dag per week afspraakvrij.’ De gemeente voegt nu ook de daad bij het woord. “Eind maart werd een snelbalie gerealiseerd en binnenkort zal het gemeentehuis op twee halve dagen bereikbaar zijn zonder afspraak. Inwoners kunnen er terecht voor onder meer identiteitskaarten, rijbewijzen en adreswijzigingen”, zegt burgemeester Berdien Van den Abeele.

De gemeente Liedekerke voorziet vanaf eind juni en tijdens de zomermaanden een testperiode. “Zo kunnen we nog bijsturen waar nodig”, zegt Van Den Abeele. “Bedoeling is om het tegen 1 september definitief door te voeren.Als bestuur willen wij dicht bij alle inwoners staan. De wil van de burger om ook zonder afspraak naar het gemeentehuis te kunnen, was duidelijk. We wilden hier graag gevolg aan geven, zonder echter aan kwaliteit in te boeten.”