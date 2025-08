Sacha Coenen knap derde na weekend in Lommelse zandbak

Vallen en opstaan

Het zandparcours in Lommel is notoir moeilijk. Tijdens de MX2-kwalificatierondes komt Coenen ongelukkig ten val en wordt zevende.

Ook tijdens de eerste manche vandaag moet Coenen twee keer recht krabbelen, maar Sacha is een vechter. Zijn agressieve stijl ontlokt de commentatoren de opmerking dat Coenen "het geheugen van een goudvis" heeft; een val is meteen vergeten en stante pede gaat Coenen opnieuw in de aanval. De valpartijen weerhouden Sacha er niet van om vierde te worden in de eerste manche.

Beslissende race

In de beslissende race kan Coenen goed vertrekken, maar moet al snel de Wolf laten gaan. De strijd speelt zich hoofdzakelijk af achter Coenen. De Overijsenaar blijft in tweede positie, maar zijn onstuimige stijl doet het publiek regelmatig naar adem happen. Toch komt Coenen nooit in de problemen in de laatste manche.

Na een heel weekend in de Lommelse zandbak, eindigt Coenen derde.

Onoverwinnelijke de Wolf

Onoverwinnelijk is de Nederlandse motorcrosser Kay de Wolf. Zowel tijdens de kwalificaties op zaterdag als tijdens de eerste manche vandaag was de Nederlander het Lommelse zand het beste de baas.