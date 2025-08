Lucas Coenen wint de Grote Prijs van Vlaanderen

Heroïsche tweestrijd in de zandbak

In de kwalificatierondes zaterdag is Coenen de sterkste. Dat levert de Overijsenaar in de eerste zondagsmanche een moeilijke start op. Febvre daarentegen neemt meteen de leiding. Coenen laat zijn rivaal nooit helemaal ontsnappen, maar moet lange tijd genoegen nemen met de tweede plaats.

Met nog vier minuten op de klok neemt Coenen even de leiding, maar vliegensvlug komt Febvre terug. Febvre houdt de race onder controle en wint.

Manche van de waarheid

In de beslissende race komt Coenen als vijfde uit de startblokken. Na een spannend duel met Vlaanderen verovert onze regiogenoot de vierde plaats.

Na een geduldige achtervolging kan Coenen Febvre verrassen in de negende ronde. Hij dwingt de Fransman in de remmen en neemt de leiding. Het vergt opperste concentratie, maar onze regiogenoot kan een gat slaan.

Hij geeft het niet meer uit handen en wint.

Conclusie

Het is van 2016 geleden dat de laatste Belg - Kevin Strijbos - de Grote Prijs van Vlaanderen heeft gewonnen. Lucas Coenen, vaandeldrager van een nieuwe generatie Belgische motorcrossers, breekt die ban.

In het algemeen MXGP-klassement blijft de status quo behouden na een weekend ploeteren in Lommel. Negen punten verschil tussen de nummer één en leider Febvre.