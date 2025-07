Kampenhout viert dorpsheld Impanis met nieuwe fietsroute: "Prachtig palmares"

In 2025 zou Raymond Impanis honderd geworden zijn. De Bergse wielerheld zag het levenslicht in 1925, maar is nog lang niet vergeten in Kampenhout. Eerder dit jaar onthulde het gemeentebestuur een graffitimuur aan Kampenhout-Sas; afgelopen zaterdag kreeg de oude Impanis-fietsroute een make-over.

Onder begeleiding van wielerclubs WTC Relst en de Witlooftrappers fietsten heel wat Kampenhoutenaars de opgefriste route. Het traject is 37 kilometer lang en loopt langs het trainingsparcours van Impanis. Met de route wil Kampenhout de in 2010 overleden dorpsheld herdenken.

Impanis was een begenadigd wielrenner. "Tijdens zijn wielercarrière fietste het ‘Bakkertje van Berg’, zoals zijn bijnaam in het wielerpeloton luidde, een prachtig palmares bij elkaar. Zo won hij onder andere de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en twee keer de rittenkoers Parijs-Nice," klinkt het.