Kampenhoutse Kunstroute geeft creatievelingen van eigen bodem podium

Met de fiets of te voet langsgaan bij Kampenhoutste kunstenaars thuis. Dat is de originele insteek van de kunstroute in de gemeente. “We geven daarmee onze kunstenaars van eigen bodem de kans om op een laagdrempelige manier hun kunst tentoon te stellen bij hun thuis”, zegt organisator Gerry Croon. “De kunstroute is er om de twee jaar. De andere jaren is er 7KK, waarbij we jonge kunstenaars klaarstomen om deel uit te maken van de kunstroute.”

Lou Desmet is een ervaren rot. Ze maakt keramieken beeldjes, maar ook beeldhouwen is haar passie. De expo bij Lou thuis is ook een eerbetoon aan haar man Jaak Depuydt die vorig jaar overleed. Lou heeft verschillende werken van hem opgehangen. Daarin staan zijn passie voor Kampenhout en witloof centraal. “Ik haal mijn inspiratie vooral uit de natuur ”, zegt Desmet. “Jaak was meer met de letters bezig, hij hield ook heel veel van het grafische. Het is heel tof dat ik zijn werken kan laten zien tijdens de kunstroute.”