De Vroe en Demesmaeker zijn ere-Vlaams Volksvertegenwoordiger, Segers is Ridder in de Leopoldsorde

Voor hun 'verdienstelijke bijdrage aan een sterker, rechtvaardiger en democratischer Vlaanderen' kregen twee regiogenoten gisteren een eretitel in het Vlaams Parlement.

Mark Demesmaeker was van 2004 tot en met 2013 actief in het Vlaams parlement en werd daarna Europees parlementslid en senator. Sinds december vorig jaar is hij eerste schepen in Halle, bevoegd voor Lokale economie, Burgerlijke stand en Bevolking, Toerisme en Erfgoed, Archief en Streekmuseum en Dierenwelzijn.

Ook Gwenny De Vroe uit kampenhout mocht een lintje in ontvangst nemen. De Vroe was van 2009 tot 2024 Vlaams volksvertegenwoordiger, maar zei de politiek vaarwel om zich op haar vastgoedkantoor te richten.

Katia Segers kreeg gisteren ook een eretitel. Het Liedekerkse gemeenteraadslid en Vlaams Parlementslid werd opgenomen in de Leopoldsorde.